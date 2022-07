Cade sulla pista da motocross di Rivarolo: grave un 11enne bresciano

RIVAROLO MANTOVANO Era in sella alla sua mini-moto quando è rimasto vittima di una brutta caduta mentre affrontava una curva. Un bambino di 11 anni è stato soccorso e traportato in ospedale a Bergamo in eliambulanza in seguito a un incidente mentre faceva dei giri di pista nell’impianto di Rivarolo Mantovano. Il piccolo, residente in provincia di Brescia, in un primo momento si sarebbe rialzato da solo per poi crollare a terra in preda a nausea e a un forte capogiro. Di lì la richiesta di intervento dell’eliambulanza che lo ha trasportato in codice rosso, quello di massima gravità, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è ricoverato in prognosi riservata.