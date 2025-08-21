Canneto – Aperte le iscrizioni ai corsi d’aggiornamento del Parco Oglio Sud

Canneto Si sono ufficialmente aperte le iscrizioni per i corsi d’aggiornamento proposti dal Parco naturalistico regionale dell’Oglio Sud, organizzati in collaborazione con la rete scuole per l’educazione ambientale della provincia di Mantova con capofila l’Istituto Comprensivo di Canneto sull’Oglio insieme all’Azienda agrituristica didattica Le Bine e e agli Ecomusei Terre d’acqua tra Oglio e Po e Valli Oglio-Chiese. I corsi sono rivolti in particolare ai docenti di scuole di ogni ordine, oltre che agli educatori ambientali, alle guardie ecologiche volontarie ma anche a singoli cittadini interessati. Alcune proposte saranno offerte presso gli istituti comprensivi con un buon numero di iscritti, ovvero un minimo di 15-20 partecipanti anche di altri territori, altre saranno costituiti da uscite in ambienti naturali, oppure da corsi online fino a interventi presso la sede del parco. I corsi saranno presentati presso l’Azienda agrituristica didattica Le Bine il prossimo lunedì 8 settembre e il Parco Oglio Sud premierà i 5 migliori elaborati frutto delle visite nel territorio con un contributo di 200 euro. I corsi sono stati resi possibili grazie a un contributo di Regione Lombardia con il bando Territorio scuola a cielo aperto, oltre che a fondi propri dell’ente. (pz)