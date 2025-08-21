Rugby Serie C – Union Garda, largo ai giovani

CASALMORO Con un po’ di assenze causa ferie, è partita ufficialmente dal campo da rugby di Casalmoro la stagione 2025-26 dell’Union Rugby del Garda, che affronterà il campionato di Serie C. L’attività, in realtà, non si è mai fermata. Con l’arrivo del nuovo head coach Marco Piccini, infatti, si è lavorato parecchio anche nel mese di luglio. L’organico è composto in larga parte dai ragazzi provenienti dall’Under 18 ed è aperto a chiunque volesse unirsi a questa nuova avventura. Si tratta dunque di un gruppo molto giovane, che ha come obiettivo la continuità e la crescita, al fine di raggiungere la competitività necessaria per primeggiare nella categoria.