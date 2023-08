Canneto si prepara a “Verdeggiando 2023”

Canneto sull’Oglio Il paese dei vivai si prepara al grande evento “Verdeggiando 2023”, che si terrà col patrocinio del Comune il 16 e 17 Settembre presso Coplant, uno dei principali protagonisti nel settore florovivaistico cannetese in occasione dei festeggiamenti organizzati per celebrare i 30 anni di attività.

“Siamo entusiasti – spiega Michele Tusi – di invitare tutti i professionisti del settore a partecipare a questa straordinaria celebrazione. Durante l’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare i nostri prodotti e scoprire da vicino la qualità e l’innovazione che caratterizzano la nostra azienda. Abbiamo sviluppato un nutrito calendario di appuntamenti che comprende convegni e seminari. Oltre a questi, aziende sponsor terranno convegni e seminari per aggiungere valore all’evento. Inoltre, siamo lieti di annunciare un workshop che sarà tenuto dall’Architetto Massimo Semola, in collaborazione con l’associazione I Maestri del Paesaggio e Gardenia. Questo workshop sarà un’opportunità unica per i professionisti del settore per approfondire le ultime tendenze e acquisire nuove competenze”. Durante “Verdeggiando 2023” ci sarà anche la presenza di diverse aziende attive nel mondo della produzione e gestione del verde. Questi sponsor avranno spazi dedicati per presentare i loro prodotti e servizi, offrendo ulteriori opportunità di networking e collaborazione per i partecipanti. La manifestazione sarà aperta al pubblico e sarà arricchita da attività d’intrattenimento musicale, cabaret e giochi per bambini, rendendo l’evento una piacevole esperienza per tutta la famiglia. Durante questi 30 anni di attività, Coplant è cresciuta costantemente, affermandosi come una delle aziende più importanti nel settore florovivaistico. Oggi produce su una superficie di circa 100 ettari, con 70 ettari in pieno campo e 30 ettari di vasetteria, offrendo un’ampia gamma di produzioni di alta qualità per soddisfare le esigenze di vivai, garden center, giardinieri professionisti, architetti del paesaggio e tutti gli operatori del verde in Italia e all’Estero. Per registrarsi all’evento si può contattate il servizio clienti dell’azienda al numero telefonico 0376 723885 oppure inviare una mail all’indirizzo: michele.tusi@coplant.it.