Cranchi presenta il nuovo video: Mantova

MANTOVA “Mantova” è l’ultimo video di Cranchi, presente nel quinto album “L’impresa della Salamandra” pubblicato da New Model Label.

Cranchi è un cantautore mantovano con uno stile personale, in cui si fondono canzone d’autore e impegno civile, suggestioni letterarie e storie personali dell’autore e che ha all’attivo cinque album, pubblicati da New Model Label, l’ultimo dei quali è “L’Impresa Della Salamandra”, ispirato proprio a Mantova.

Il video nasce da un’idea di di Elena Tioli e Sebastiano ZacchiIr e ende omaggio alla città gonzaghesca grazie alle fotografie di Davide Rampionesi.

Davide è sordo dalla nascita, non sente ma vede con occhi speciali e da qui la sua passione per la fotografia. Davide vive in provincia, come il cantautore, ma la racconta per immagini.

Una città meravigliosa, un mondo addormentato in una calda luce come diceva Baudelaire, ma troppo inaccessibile, un gioiello inviolabile, una festa privata a cui noi della “Bassa” non siamo invitati.