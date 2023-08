Tamburello serie A m – Ora tocca a Guidi e Cavriana. Chi andrà in finale di Coppa?

Segno (Tn) Dopo il primo derby Castellaro-Solferino, andato in scena ieri in notturna, ora i riflettori si spostano sul secondo match tutto virgiliano, sempre in programma alle ore 21: Guidizzolo e Cavrianese, a Segno, si giocano la finalissima di Coppa Italia. «Non c’è una squadra favorita in partenza – afferma Quinto Leonardi, dt della Cavrianese – Andiamo in campo per giocarcela, anche se alla fine è sempre il campo che parla. In un match singolo i piccoli particolari possono fare la differenza a favore di una o dell’altra squadra. Se nel corso della partita ci sarà bisogno di apportare dei correttivi, lo faremo, altrimenti andremo via lisci, tenendo ben presente che il Guidizzolo è squadra ambiziosa». «Ci siamo preparati al meglio – osserva Tiberio Biagi, dt del Guidizzolo – Siamo andati anche a Segno per allenarci. Siamo carichi e convinti dei nostri mezzi. C’è voglia di far bene. Ricordiamoci comunque che si tratta di una gara in cui la tensione può anche giocare “brutti scherzi”. Dobbiamo tenere in alta considerazione il valore dell’avversario: la Cavrianese è un’ottima squadra e non mollerà tanto facilmente, ma questo vale anche per noi. Daremo il massimo per mostrare a tutti chi siamo». La finale tricolore è in programma domenica, sempre sullo sferisterio di Segno, alle ore 21. Mercoledì sera, invece, è stata assegnata la coccarda di serie C tra la bergamasca Madone, vincitrice in semifinale sul Cinaglio, e la veronese Fumane, che aveva piegato la resistenza della trentina Faedo. E’ stato un dominio della formazione veneta che si è imposta 6-3 6-2 sugli orobici.