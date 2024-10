Castel Goffredo: investita in moto da un’auto pirata

CASTEL GOFFREDO L’altra notte, stando a quanto emerge dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate, a Castel Goffredo una ragazza è stata investita mentre transitava con la sua motocicletta in via Rossi provenendo da Remedello.

L’incidente è avvenuto all’altezza dell’incrocio con il campo sportivo, quando una Lancia Ypsilon di colore bianco, che usciva da via Pellico senza rispettare lo stop, ha preso in pieno la giovane, sbalzandola venti metri in là, dall’altra parte della strada. L’automobilista in questione non si è fermato per prestare i primi soccorsi, anzi è fuggito a forte velocità, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenute ambulanza e polizia stradale, con gli agenti al lavoro, dalle scorse ore, per visionare i filmati a disposizione e per rintracciare il pirata della strada che ha lasciato sull’asfalto, tra l’altro, alcuni frammenti del paraurti anteriori della vettura. La motociclista, grazie alle specifiche protezioni per motociclisti, ha riportato solo traumi lievi.

Nel frattempo, per la serie di interventi integrati di sicurezza urbana, rientranti nel novero del progetto denominato “Smart”, sono stati messi in atto alcuni servizi di monitoraggio di aree a rischio del comune di Castel Goffredo. Nello specifico gli agenti del comando di polizia locale, nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre, hanno svolto controlli su 240 veicoli, elevando 28 verbali, 6 ritiri patente e 3 fermi con relativo sequestro.

L’attività di controllo, promossa e finanziata da Regione Lombardia, indirizzata al presidio della sicurezza stradale e al contrasto della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze psicotrope, avviene nei luoghi della movida castellana, come detto, nelle serate dei fine settimana. L’amministrazione comunale ha ringraziato sentitamente gli operatori della polizia locale per l’impegno profuso a tutela della sicurezza stradale sul territorio comunale, ma anche la maggior parte dei conducenti sottoposti a controllo e risultati, poi, in regola.