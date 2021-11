Bovimac da venerdì a domenica: inaugurazione con Rolfi

MANTOVA Ci sarà anche l’Assessore all’Agricoltura di Regione Lombardia Fabio Rolfi a dare il via a Bovimac 2021, la Fiera nazionale della macchinazione agricola e della zootecnia, che si terrà alla Fiera Millenaria di Gonzaga questo fine settimana, da venerdì 3 a domenica 5 dicembre.

Rolfi, insieme ad autorità e partner, parteciperà all’inaugurazione della manifestazione, venerdì alle 11, confermando il supporto di Regione Lombardia, che da vari anni è al fianco della Fiera di Gonzaga. Evento di settore ormai storico, Bovimac 2021 vedrà la 28a edizione della Mostra Bovina, organizzata con A.R.A. Lombardia e ANAFAIBJ, e la 25a Rassegna della macchine agricole e attrezzature per la zootecnia, in collaborazione con ACMA-Confcommercio Mantova.

L’evento torna dopo quasi due anni di assenza. L’ultima edizione, infatti, si era svolta nel gennaio 2020. L’edizione 2021 si svolgerà come da programma, senza variazioni. Fiera Millenaria ha, infatti, messo a disposizione della campagna vaccinale il suo Padiglione Zero (PalaFieraMillenaria) a partire dal 10 dicembre per l’allestimento dell’hub. Questo non precluderà, quindi, lo svolgimento di Bovimac che occuperà tutti e sei i padiglioni della fiera.

Bovimac è realizzata con il sostegno istituzionale di Regione Lombardia, Camera di Commercio di Mantova, Comune di Gonzaga e Consorzio. Oltrepò Mantovano. Partner: A.R.A. Lombardia e ACMA-Confcommercio Mantova. In collaborazione con Coldiretti Mantova, Confagricoltura Mantova, Confai, Confcooperative Mantova e Cantina di Gonzaga.

L’ingresso in fiera sarà consentito ai possessori di Green Pass o tampone negativo effettuato entro 48 ore.

