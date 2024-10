Lite notturna tra vicini, due finiscono all’ospedale

VILLA GARIBALDI (Roncoferraro) Un diverbio acceso che ha coinvolto tre persone, e in pochi minuti si è passati dalle parole ai fatti, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine. È quello scoppiato martedì sera, intorno alle 21.30, lungo via Cesare Battisti, a Villa Garibaldi di Roncoferraro, tra dei vicini di casa, una coppia di italiani – una 46enne e un 70enne – e un extracomunitario di nazionalità marocchina. Ad avere la peggio i due italiani che sono in seguito stati trasportati al Carlo Poma di Mantova in codice giallo con diverse contusioni. Ma l’episodio sarebbe il culmine di una situazione che sembrerebbe andare avanti da mesi, facendo emergere una volta di più tutti i già noti problemi di convivenza tra locali e stranieri. Stando al racconto di alcuni testimoni, il marocchino avrebbe anche minacciato verbalmente la donna e i suoi figli.

Sul posto due ambulanze, una di Soccorso Azzurro e l’altra della Croce Verde di Mantova. L’ex consigliere cittadino, Luca De Marchi, al quale la coppia si era rivolta per chiedere aiuto, ha inoltrato una missiva all’Aler, proprietaria della palazzina popolare, per segnalare la reiterazione di questi fatti.