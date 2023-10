Castiglione, controlli a tappeto dei carabinieri contro baby gang e spaccio di droga

CASTIGLIONE – Attività di controllo straordinario del territorio quella effettuata lo scorso sabato dai Carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere, in collaborazione con la Polizia Locale del capoluogo aloisiano. L’operazione, finalizzata alla tutela del “decoro urbano” e delle “fasce più deboli” della popolazione con il fine di prevenire reati derivanti dall’utilizzo di sostanze stupefacenti e dall’abuso di bevande alcoliche, in considerazione anche del fenomeno, sempre più in espansione, delle “baby gang”, ha visto l’impiego di 14 militari dell’Arma, presenti in prossimità dei locali di ritrovo dei giovani nonché nelle piazze e nei luoghi più appartati del comune morenico. Centosette, a fine servizio, le persone controllate ed inoltre 36 mezzi più diversi esercizi pubblici. A fine serata, sono state rilevate anche alcune infrazioni al Codice della Strada. I controlli che hanno avuto un impatto notevole sulla popolazione, soprattutto sulla fascia giovanile, fanno sapere le forze dell’ordine, saranno costanti ed intensificati anche nei giorni a seguire soprattutto nei luoghi di maggior ritrovo, per cercare di arginare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nonché dell’abuso di alcool.