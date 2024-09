Cavriana, i racconti di un volontario della Protezione Civile in un libro: sabato 28 settembre la presentazione a Villa Mirra

MANTOVA Storie, aneddoti e pensieri di un volontario della Protezione Civile, per descrivere, in modo diverso e fuori dagli schemi, la voglia e la capacità di donne e uomini di donare il bene più prezioso – il proprio tempo – a chi ne ha bisogno. È questo, in sintesi, il leitmotiv di “Ma chi me lo fa fare – Racconti di un volontario (inesperto)”, scritto da Giuseppe Mele, coordinatore del gruppo intercomunale della Protezione Civile dei Colli Morenici, che sarà presentato sabato 28 settembre alle 16.30 nella splendida location di Villa Mirra a Cavriana. Tra le pagine, tra le righe, non solo una cronaca delle difficoltà e delle emergenze, ma anche un omaggio alle persone incontrate lungo il cammino, ai luoghi visitati e agli innumerevoli gesti di solidarietà che caratterizzano il volontariato. Mele racconta, con sincerità ed umanità, ad esempio, le sfide affrontate durante la pandemia da Covid, un periodo che ha messo a dura prova la resilienza di tutti. Non mancano, poi, le catastrofi naturali, come l’alluvione in Emilia Romagna, che richiedono un impegno ed una coordinazione straordinari da parte dei volontari.

amc