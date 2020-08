“Fashion Night”: lunedì casting per modelle al Tesoro Living Resort di Rivalta

RIVALTA SUL MINCIO – “Fashion Night”, il primo casting di modelle a Mantova per la regione Lombardia, si terrà lunedì 3 agosto, con inizio alle 20:45, nella splendida location del Tesoro Living Resort di Rivalta sul Mincio, in via Settefrati 96. L’evento inizialmente era programmato al Chiringuito Club di Mantova, ma le dubbie previsioni meteo hanno obbligato gli organizzatori a spostarsi in una struttura al coperto.

La manifestazione, che si svolgerà nel pieno rispetto dei protocolli Covid, è organizzata dalla Hart Decò di Lya ed Edo di Goito in collaborazione con The best model of Europe. “Fashion Night” darà infatti la possibilità alle modelle e ai modelli selezionati di poter partecipare alle finali del concorso “The best model of Europe” in programma dal 30 agosto al 5 settembre a Lloret de Mar (Barcellona).

La serata prevede la cena al Tesoro Living Resort dove gli invitati, oltre a gustare i sapori della buona cucina mantovana, avranno la possibilità di assistere alla sfilata di modelli e modelle. Sono cinque le categorie che si alterneranno lunedì sera: Bimbi Kiss (4-9 anni), Teens (10-13 anni), Models (14-29 anni), Lady (30-45 anni), Over Lady (dai 46 anni in su). Ovviamente alle 5 categorie femminili si alterneranno altrettante maschili.

I partecipanti “models” sfileranno con abito da sera e con costume da bagno, mentre per tutti gli altri la passerella prevede un abito da sera elegante e un completo da giorno estivo, tipo pantaloncini corti con canotta. Dopodichè una giuria selezionata esprimerà il proprio voto e deciderà quali modelle e modelli accederanno alle finali del concorso internazionale “The best model of Europe”.

La serata sarà allietata dalla presenza di grandi ospiti, come Eleonora Massara, l’imperatrice delle miss. Il siparietto musicale sarà affidato a Filomena Puca che canterà il suo ultimo successo discografico. Sul palco salirà pure Eleonora Salvi che, oltre a sfilare, si esibirà anche come cantante.

Info. Per informazioni telefonare ai numeri 0376 604965 oppure 333 4016882.