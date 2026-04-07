Cavriana, il 9 aprile le “Pillole di Salute”: incontro su alimentazione e stili di vita

L’ATS della Val Padana promuove l’appuntamento “Pillole di Salute – Alimentazione e stili di vita” che si terrà il 9 aprile presso la Sala Civica del Comune – Piazza Castello, 5 – Cavriana (MN) alle ore 14.30

L’incontro sarà tenuto da Annalisa Zecca, Dietista di ATS della Val Padana.

COSA SONO LE PILLOLE DI SALUTE

Progetto a cura della Struttura Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali di ATS.

Prevede incontri sul territorio delle province di Cremona e Mantova e vuole essere un’occasione di scambio tra cittadinanza ed esperti per parlare di temi di salute e benessere psico-fisico e argomenti specifici ripresi dai programmi del Piano della Prevenzione regionale.

La partecipazione è gratuita.

PER SAPERNE DI PIÙ È possibile consultare la pagina del sito di ATS della Val Padana al seguente link https://www.ats-valpadana.it/promozione-salute