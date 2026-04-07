Coldiretti Mantova, domani a Borgo Virgilio inaugurazione di piazza Paolo Bonomi

Domani, mercoledì 8 aprile alle ore 11:30, a Borgo Virgilio sarà intitolata una piazza a Paolo Bonomi, fondatore di Coldiretti. insieme al sindaco di Borgo Virgilio, Francesco Aporti, saranno presenti il presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini, il presidente e il direttore di Coldiretti Mantova Fabio Mantovani e Giuseppe Ruffini, il ministro dell’Agricoltura e Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, l’assessore all’Agricoltura e Sovranità alimentare, Alessandro Beduschi.

Paolo Bonomi ha fondato Coldiretti nel 1944 per rappresentare e tutelare i diritti degli agricoltori e dei coltivatori diretti, favorendo la grande Riforma agraria del 1950, conosciuta come la più grande operazione di redistribuzione dei terreni in forma pacifica e permettendo all’agricoltura italiana di porre le basi per un ammodernamento cruciale del settore.

La scelta di dare vita alla Coldiretti da parte di Paolo Bonomi è una delle intuizioni politiche, economiche e sociali che ha segnato la ripresa dell’Italia e ne ha caratterizzato indelebilmente lo sviluppo.