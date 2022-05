Cedimento asfalto tra via Poggio Reale e viale Favorita, strada chiusa fino a venerdì 20 maggio

PORTO MANTOVANO – E’ stata chiusa temporaneamente al traffico la corsia sud della Provinciale ex ss236 bis dall’intersezione con Via Verona (S.P. n. 62 “Della Cisa”), nel territorio del Comune di Porto Mantovano, all’intersezione con Viale di Poggio Reale, nel territorio di Mantova, con annessa chiusura del semianello della rotatoria in prossimità della latteria Virgilio in direzione di Viale di Poggio Reale. A rendere necessario il provvedimento il cedimento di un tratto stradale a causa della perdita di una condotta idrica. Lo stop al transito è scattato ieri pomeriggio, martedì 17 maggio 2022 e si protrarrà almeno sino alle ore 20 di venerdì 20 maggio 2022 e comunque sino a fine lavori. Si sta infatti intervenendo per il ripristino della sottostante condotta idrica danneggiata. Il traffico, in accordo con la Polizia Locale di Mantova continuerà a d essere deviato su Ex S.S. n. 62 “Della Cisa” e su Viale di Poggio Reale. Lunedì, a seguito del sopralluogo effettuato dalla Provincia di Mantova sulla S.P. ex S.S. n. 236 Bis all’altezza dell’intersezione con Viale di Poggio Reale, era stata riscontrata la presenza di un avvallamento stradale. Per motivi di sicurezza stradale si è resa necessaria la tempestiva chiusura di un tratto della corsia Sud della S.P. ex S.S. n. 236 Bis.