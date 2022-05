Degrado alla ponte sul canale Ceriana a San Matteo, da giovedì stop al traffico

SAN MATTEO DELLE CHIAVICHE – Chiusura al traffico del ponte sul canale Ceriana a San Matteo delle Chiaviche, frazione di Viadana, per il gravissimo stato di degrado della struttura. Lo stop al transito scatterà dalle ore 12 di giovedì 19 maggio 2022. Il traffico sarà deviato su S.P n. 57 “Mantova-S. Matteo-Viadana e su S.P. n. 59 “Viadanese”. Da ispezioni effettuate da personale della Provincia di Mantova e da tecnici esperti incaricati dall’ente nell’ambito delle verifiche periodiche previste dal Progetto Catasto sicurezza ponti, si è potuto appurare il pesante stato di degrado della struttura che ha indotto l’amministrazione provinciale, per ragioni di sicurezza, a disporne l’immediata chiusura al traffico. Il 10 marzo scorso è stata condotta un’approfondita ispezione sul ponte sovrappassante il canale Ceriana. Dall’analisi sono state evidenziate gravi “non conformità” che interessano la capacità portante del ponte tra cui:

– completo distacco del copri-ferro all’intradosso di tutte le travi nelle tre campate con esposizione delle armature fino alla seconda fila, con ferri corrosi con importante riduzione di sezione resistente;

– forte ammaloramento del calcestruzzo delle travi di bordo in prossimità delle spalle con sezione di appoggio fortemente ridotta;

– presenza di numerose fessure diagonali capillari presenti su molte travi