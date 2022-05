Educazione alimentare, venerdì alla Carpaneta festa Coldiretti e Donne Impresa Mantova

SAN GIORGIO BIGARELLO – È tempo di festa, corse e giochi in libertà per oltre 600 bambini che venerdì 20 maggio parteciperanno alla Foresta della Carpaneta all’evento “La terra delle meraviglie”, organizzato da Coldiretti Mantova e da Coldiretti Donne Impresa Mantova. In pratica, una festa di fine anno per gli studenti e le maestre che hanno partecipato al progetto “Lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare”, inserito nella collaborazione siglata a livello nazionale fin dal 2019 da Coldiretti con il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur). La regia didattica nel corso dell’anno scolastico, in affiancamento naturalmente ai docenti, è stata affidata a Donne Impresa, perché, come spiega la responsabile provinciale del movimento, Camilla Destro, “le imprenditrici agricole appresentano la figura più adatta a interfacciarsi con i bambini e i ragazzi, anche per la consuetudine che hanno in azienda nella gestione spesso di agriturismi, ricettività rurale, fattorie didattiche e attività sociali”.

Dai giochi alla merenda a km0. Due le finestre didattico-ricreative organizzate da Coldiretti Donne Impresa Mantova alla Carpaneta per venerdì 20 maggio: la prima, dalle 8:30 alle 12:30, alla presenza delle classi accreditate. “Abbiamo previsto laboratori/tutorial e giochi di squadra, che termineranno con una merenda per tutti”, spiega Elena Poltronieri di Coldiretti Mantova, anima dell’organizzazione dell’evento, che desidera “ringraziare tutte le imprenditrici che si sono impegnate nelle lezioni didattiche nelle scuole durante l’anno e che hanno ospitato gli studenti aprendo le porte delle loro aziende agricole, ma anche tutti i colleghi di Coldiretti, i Giovani imprenditori e i Senior, che hanno dato la loro disponibilità e sono coinvolti nello svolgimento della giornata”. Nel pomeriggio (ore 14:30-18), invece, porte aperte alla Carpaneta per tutti i bambini, ragazzi, i cittadini e le famiglie. Laboratori agricoli, giochi di gruppo vintage (scalpo, la corsa nei sacchi, la corsa delle patate, palla prigioniera, percorso a ostacoli, salta la corda) e una merenda finale, rigorosamente a km0 e con prodotti tipici dell’agroalimentare mantovano, suggelleranno un pomeriggio all’aria aperta dopo molti mesi trascorsi al chiuso.

Laboratori e tutorial. All’insegna della curiosità e dell’apprendimento le attività di laboratorio gestite dalle imprenditrici di Coldiretti, con focus dedicati a riso, frutta, latte, cucina, lana, cereali, erbe officinali, piante e fiori. Un viaggio alla scoperta dell’agricoltura mantovana, innanzitutto divertendosi.