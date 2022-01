Ceresara: riapre il centro prelievi al primo piano del palazzo comunale

CERESARA – Ha riaperto dallo scorso 4 gennaio il centro prelievi di Ceresara, che si trova al primo pianpo del palazzo municipale (via Trifoglio 2). Il centro prelievi è allestito e organizzato dal Comune e dall’ospedale San Pellegrino di Castiglione. Per i prelievi del sangue l’ambulatorio ceresarese è aperto il martedì e il sabato dalle 7.30 alle 9.30. Per i tamponi per la ricerca del Covid (molecolari e antigenici) invece l’ambulatorio è aperto sempre il martedì e il sabato, ma dalle 10 alle 10.30. I tamponi possono venire prenotati o sul sito dell’Ats Val Padana o rivolgendosi agli operatori o chiamando il numero 0376-1410140.