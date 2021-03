“Rilancio dopo il Covid”: nasce il distretto

ASOLA – Nove comuni dell’Alto mantovano hanno aderito al Distretto diffuso del commercio riconosciuto da Regione Lombardia con specifico decreto. In questo modo viene istituito un polo attraverso cui poter attingere a bandi regionali e non, per favorire le attività commerciali e il turismo come traino e promozione del territorio.

Il nuovo Distretto è denominato “Commerciando tra castelli e casali dell’Alto Mantovano”, ed è composto dai comuni di Acquanegra sul Chiese, Asola, Canneto sull’Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Castel Goffredo, Gazoldo degli Ippoliti, Piubega e Mariana Mantovana.

I distretti del commercio rappresentano ambiti territoriali nei quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali. In sintesi, i distretti sono promossi da Regione Lombardia e servono a incentivare e innovare il commercio urbano, prevedendo interventi per il sostegno, anche economico, di tali realtà.

Lo strumento del distretto prevede la cooperazione tra soggetti pubblici rappresentati dai Comuni e i soggetti privati, ovvero le imprese, associazioni di categoria, istituti di credito e terzo settore, per la realizzazione di progettualità che richiamino utenti sul territorio e favoriscano la nascita di nuove attività commerciali ed il consolidamento di quelle esistenti.

I Comuni dell’Alto mantovano interessati dal progetto presentano sul loro territorio aree centrali, anche di pregio, che hanno bisogno di essere valorizzate non solo da un punto di vista estetico, ma soprattutto da un punto di vista sociale: questi territori necessitano di essere vissuti dagli utenti, in quanto hanno diverse valenze storiche e tradizionali che devono essere valorizzate appieno. Da qui l’idea di dare vita ad un distretto nella zona dell’Asolano.