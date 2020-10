Calcio Serie C – Tegola sul Mantova: Lucas fuori tre settimane

MANTOVA Grana in casa Mantova: stop dalle due alle tre settimane per il centrocampista biancorosso Lucas Felippe. Il brasiliano, arrivato nell’ultimo giorno di mercato, si è fatto male nella parte finale del match di mercoledì contro il Matelica. Non ha voluto essere sostituito, ma così facendo ha probabilmente peggiorato la situazione. Giovedì non si è allenato e ha effettuato una risonanza magnetica che ha confermato quanto ipotizzato nella visita con l’ortopedico Antonio Zanini. «Lucas – spiega il doc – ha riportato un leggero stiramento di primo grado al collaterale del ginocchio sinistro, con un lieve interessamento meniscale: dovrà stare fermo dalle due alla tre settimane. Può svolgere un tipo di allenamento alternativo-relativo». Ovvero sedute in palestra e piscina, lavoro sul campo, ma senza grossi carichi. Salterà quindi le gare contro Fano, Imolese e Arezzo, potrebbe rientrare nel turno infrasettimanale a Bolzano o nel match casalingo successivo contro il Modena.

Una cattiva notizia, dunque, per mister Troise. A partire dal suo inserimento a gara in corsa contro il Padova, il brasiliano di scuola Hellas è stato sempre tra i più positivi. Dotato di grande personalità, nonostante la giovane età, è sicuramente una pedina fondamentale nello scacchiere virgiliano. Ora lo staff tecnico dovrà individuare il sostituto, che dovrebbe essere uno tra Mazza e Saveljevs. Negli altri ruoli il Mantova sembra invece ben coperto. Rientra Panizzi, mentre rimarranno fuori ancora Guccione e Baniya. Le scelte di Troise non dovrebbero stravolgere la squadra che ha rifilato 5 gol al Matelica. Tra i pali conferma per Tozzo. Nel quartetto difensivo Bianchi, Milillo, Checchi, Zanandrea. In mezzo uno appunto tra Mazza e Saveljevs, insieme a Gerbaudo e Zibert. In attacco ancora il trio con Di Molfetta alle spalle di Ganz e Cheddira. Questo potrebbe essere l’11 di partenza nel match di domani, con possibile ballottaggio tra Zanandrea e Silvestro nel ruolo di terzino sinistro, mentre in attacco Ganz dovrebbe avere la meglio su Vano. A rigor di logica, squadra che vince non si cambia, ma ovviamente non si possono escludere sorprese. Troise chiede ai suoi continuità: sia in termini di risultati, ma anche di gioco. Nelle ultime uscite sono arrivati segnali incoraggianti, anche dagli ultimi arrivati. Ecco perchè l’infortunio di Lucas potrebbe causare qualche problema. La squadra biancorossa si ritroverà questa mattina per effettuare l’ultima sgambata prima della partenza per la trasferta nelle Marche.