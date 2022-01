Viadana rifà il look alle zone popolari Cavatorta “Percorso di valorizzazione”

VIADANA – Un altro importante finanziamento regionale è stato ottenuto dal Comune di Viadana: Palazzo Matteotti riceverà risorse dal Pirellone pari a 2.727.091,54 euro (a fronte di 2.777.204,04 richiesti) per l’adeguamento sismico e per la riqualificazione energetica degli alloggi comunali. Il tutto nell’ambito del fondo complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza – programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”.

«La richiesta di finanziamento dell’edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) – sottolineano da Palazzo Matteotti – nasce dall’esigenza di effettuare la riqualificazione energetica, allo stato attuale ritenuta inadeguata, e l’adeguamento sismico degli edifici di edilizia residenziale pubblica siti nel Comune di Viadana – nel capoluogo e nelle frazioni – e di proprietà di quest’ultimo, per ottenere un incremento della qualità delle condizioni abitative degli occupanti, e un risparmio per le spese di riscaldamento e raffrescamento».

La tipologia di intervento è diretta alla valutazione della sicurezza sismica e statica degli edifici di edilizia residenziale pubblica volte all’adeguamento sismico e alla verifica del consumo e della individuazione della classe energetica finalizzata all’efficientamento con un salto in avanti superiore alle due classi rispetto a quella attualmente in essere. Non solo: parallelamente agli interventi menzionati è prevista una razionalizzazione generale degli spazi interni, compresi gli interventi di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi. Nello specifico gli alloggi saranno rinnovati sotto il profilo spaziale e distributivo garantendo il grado di adattabilità e, ove possibile, di visitabilità/accessibilità da parte delle persone diversamente abili.

Gli alloggi E.R.P. interessati dal progetto in questione sono ubicati in via San Francesco (diversi civici, a Viadana), via Mazzini (a Viadana), via G. Romano (a San Matteo delle Chiaviche) e via B. Buozzi (a Sabbioni).

«Ai detrattori – osserva il sindaco Nicola Cavatorta – rispondiamo con i fatti. È stato premiato il lavoro di squadra, e in tal senso un ringraziamento va all’Ufficio Tecnico comunale e all’Ufficio Bandi Sovracomunale. Con questo intervento prosegue il percorso di valorizzazione del patrimonio comunale, un percorso nel quale siamo impegnati quotidianamente». Il Piano degli Interventi, all’interno del quale rientra il progetto viadanese, sarà trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile che, verificato il rispetto del cronoprogramma, entro il 31 marzo 2022 procederà all’approvazione. Gli interventi finanziati dovranno invece essere terminati e certificati entro il 31 marzo 2026.