“Cividale in festa” per tre giorni: gran finale col torneo di green volley

Cividale Mantovano si prepara ad accendersi di allegria e vitalità con l’attesissimo appuntamento estivo organizzato dalla società ASD Cividale Calcio, che torna a proporre tre serate di festa, sport, buon cibo e musica per tutta la comunità. Una manifestazione resa possibile grazie al prezioso sostegno di numerosi sponsor locali, a partire dal Comune di Rivarolo Mantovano, passando per le realtà associative del territorio come l’Oratorio, la Pro Loco e diverse aziende private. Una sinergia vincente che, anche quest’anno, darà vita a un evento imperdibile per grandi e piccoli, capace di unire divertimento, socialità e tradizione. La festa si terrà dal 24 al 26 luglio, tre giorni pensati per coinvolgere tutte le età, con un programma ricco e variegato che spazia dal teatro alla musica dal vivo, dalla cucina tipica ai tornei sportivi. Si parte giovedì 24 luglio alle ore 20.45 con una serata all’insegna della comicità e del buonumore: sul palco salirà infatti la frizzante compagnia teatrale “Cumpagnia dal fil fer” con la commedia dialettale Schers ad Carnual, che promette tante risate e momenti di spensieratezza sotto le stelle. Durante la serata sarà attivo il servizio bar e cucina, con la possibilità di gustare croccanti patatine fritte in un’atmosfera conviviale e rilassata.

Il programma continua venerdì 25 dalle ore 19: protagonista della cucina sarà l’apprezzatissima “Ape Pizza”, che proporrà il tradizionale gnocco fritto con salumi, accompagnato dalle dolcezze del food truck dei dessert, pronto a soddisfare anche i palati più golosi. A rendere ancora più speciale la serata sarà lo spettacolo finale del Grest di Rivarolo, Cividale e Spineda, un momento emozionante e coinvolgente per tutti i bambini e le famiglie del territorio. A seguire, si potrà scatenarsi con la musica anni ’70 e ’80 mixata da Loretta Dj, per ballare e cantare sotto il cielo d’estate. Gran finale sabato 26 luglio: dalle ore 13 prenderà il via il torneo di green volley, un’occasione per divertirsi e sfidarsi sul campo in un clima sportivo e amichevole. Le iscrizioni sono aperte e si raccolgono tramite la pagina Instagram ufficiale della società: @asdcividalecalcio. Durante tutta la giornata sarà attivo il servizio bar per dissetare atleti e spettatori. Alla sera, imperdibile cena comunitaria curata dai volontari dell’ASD Cividale Calcio, con menù sfizioso e atmosfera accogliente. A seguire, spazio alla musica live con la band “Best be Five”, che animerà la serata con un repertorio energico e coinvolgente. La festa si chiuderà in bellezza con un dj set per far ballare tutti fino a tarda notte. Tre giorni di festa autentica, per riscoprire il piacere dello stare insieme, gustare specialità locali e vivere momenti di allegria tra sport, musica e spettacoli. L’invito è aperto a tutti: Cividale Mantovano vi aspetta a braccia aperte!