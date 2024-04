Cane scivola nel canale: recuperato dai vigili del fuoco

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Stava portando a spasso il suo cane quando questo è scivolato nel canale di bonifica. L’animale non riusciva a risalire perché scivolava sulla sponda e nonostante fosse al guinzaglio la sua padrona non riusciva a farlo tornare a riva. La situazione è stata risolta dai vigili del fuoco di Castiglione delle Stiviere che questa mattina sono intervenuti praticamente dietro la loro stessa caserma di via Solferino. Una volta sul posto hanno provveduto a issare a riva il cane restituendolo sano e salvo alla sua padrona.