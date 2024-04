Drusilla Foer con Venere Nemica al Sociale l’11 dicembre

MANTOVA Drusilla Foer torna a Mantova con “Venere Nemica”. L’11 dicembre al teatro Sociale lo spettacolo ispirato alla favola di Amore e Psiche per un appuntamento presentato da Mister Wolf. Cantante, attrice e autrice, Foer è da tempo un’icona di stile. Frequenta con successo teatro, radio, televisione e cinema, diventando in breve una star di culto anche sul web, con oltre 800.000 follower attivi su Instagram, 900.000 su Facebook e 70.000 su Youtube. Personaggio irriverente e antiborghese, si presta spesso a sostegno di cause sociali importanti. Posa per fotografi, stilisti e artisti di prestigio internazionale. È autrice e interprete di due spettacoli teatrali: il recital di straordinario successo, divenuto un format di culto, “Eleganzissima” (lo spettacolo in foto), e “Venere Nemica”. Ispirato alla favola di Apuleio Amore e Psiche, “Venere Nemica” rilegge il Mito in modo divertente e commovente a un tempo, in bilico tra tragedia e commedia, declinando i grandi temi del Classico nella contemporaneità: la competizione suocera/nuora, la bellezza che sfiorisce, la possessività materna nei confronti dei figli, il conflitto secolare fra uomini e dei. “Se c’è una cosa che un Dio detesta è non essere creduto”. Ma dinnanzi a Venere, a questa Venere – lieve, ironica, tagliente, spietata – e al suo incredibile colpo di teatro, come si fa a resistere? Come si fa a non credere?

“Venere Nemica” è una pièce teatrale supportata dalla musica, con un repertorio inaspettato, intenso e crudele, a tratti musical, interpretato da Drusilla Foer ed Elena Talenti.

Biglietti in vendita su TicketOne e presso la biglietteria del Teatro Sociale.