Tamburello Serie A – Castiglione e Solferino in vetta a braccetto anche dopo la quarta giornata

Mantova Continua il braccio di ferro tra Solferino e Castiglione appaiate in vetta alla classifica anche al termine della quarta giornata. I collinari hanno archiviato la pratica Valgatara con un doppio 6-1. «Partita senza storia – afferma il dt Spazzini – troppo netta la differenza di valori tecnici in campo».

Il Castiglione, dal canto suo, ha vinto un combattuto derby, durato quasi 4 ore, contro il Ceresara. «E’ stata una bellissima partita – dicono in coro i presidenti Margoni e Pezzini – entrambe le squadre l’hanno giocata molto bene». Decisiva, a favore degli aloisiani, la migliore gestione dei quaranta pari (4-1).

La Cavrianese ha fatto suo il confronto casalingo col Sommacampagna, che ha reso vita dura ai collinari solo nel primo set. «Per fortuna l’abbiamo vinto – dice il presidente Tondini – nel secondo la squadra ha giocato alla grande e non ci sono stati più problemi».

Torna al successo il Castellaro dopo due sconfitte: tutto facile con la cenerentola Fontiigo. «La squadra – spiega il presidente Danieli – è tutta nuova. I giocatori sono di spessore, ma bisogna assemblarla al meglio». Domenica derby collinare col Solferino, sarà una grande rimpatriata tra ex.

Il Guidizzolo, infine, si è arreso all’Arcene conquistando appena due giochi. «Siamo partiti male e non siamo riusciti a reagire – racconta il presidente Grandi – prendiamo atto della sconfitta, del resto le due squadre hanno ambizioni diverse. Siamo solo all’inizio del campionato, c’è tempo per rifarsi».

RISULTATI 4ª GIORNATA

Arcene-Guidizzolo 2-0

Castellaro-Fontigo 2-0

Cavrianese-Sommacampagna 2-0

Ceresara-Castiglione 0-2

Valgatara-Solferino 0-2