Calcio Prima Categoria – Bacchiega: “Forza Poggese, riproviamoci!”

POGGIO RUSCO La Poggese di mister Maurizio Galantini aveva una sola possibilità per giocarsi la carta Promozione: vincere in casa con la Verolese per poi affrontarla nuovamente per lo spareggio, visto che entrambe le formazioni avrebbero chiuso il campionato a quota 62 punti. Ma così non è stato perché il risultato finale è stato di 1-1, di conseguenza sono stati i bresciani a salire direttamente. «E’ stata una gara incredibile – afferma l’autore del vantaggio, Thomas Bacchiega – . La cornice di pubblico era molto calda, alte le aspettative di entrambe le formazioni, per questo lo spettacolo è stato ancora più bello». «Per quanto riguarda il pareggio finale – prosegue Thomas – dal mio punto di vista ci sta, perché loro hanno sbagliato anche un rigore. Ovvio che da parte nostra c’è grande rammarico, ma il calcio è anche questo e non possiamo guardarci indietro, perché abbiamo un incontro importante alle porte da preparare». Già… la sfida con lo Sporting Club, valida per l’accesso al secondo turno. «Mi aspetto una gara dura, come tutte le altre – avverte l’attaccante – . Faremo e daremo tutto per proseguire il nostro cammino play off». E sulla stagione… «A parer mio, è stata molto positiva. Siamo reduci da 19 partite senza sconfitta per questo ritengo che il secondo posto sia un buon risultato e che meglio di così non si potesse fare. Come dicevo prima, qualche rammarico c’è, ma la palla è rotonda e sarà sempre il campo a decretare le sorti». «Sono contento della mia stagione – conclude Thomas – . In campionato abbiamo fatto abbastanza bene, per questo faccio un plauso a tutta la società, staff e compagni. Abbiamo ancora un obiettivo da raggiungere: vogliamo portare a termine questo progetto e lo onoreremo fino alla fine».