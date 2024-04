Anche la campagna fa il pieno: agriturismi sold-out

MANTOVA Se la città fa il pieno, la campagna sta facendo altrettanto. Si viaggia verso il tutto esaurito negli agriturismi della Lombardia per il ponte del 25 aprile, con la campagna che si conferma tra le mete preferite, nonostante un meteo incerto. È quanto emerge dalle stime della Coldiretti regionale secondo le indicazioni di Terranostra Campagna Amica, che mette le strutture del mantovano tra le più gettonate sulla base di una rilevazione tra le strutture associate. “A livello regionale – spiega la Coldiretti Lombardia – per la ristorazione siamo a una media di riempimento dei posti disponibili che sorpassa il 90%, mentre per il pernotto superiamo l’80%. Non mancano – precisa la Coldiretti – realtà dove siamo praticamente al completo: è il caso delle province di Milano, Monza Brianza, Brescia, Bergamo e Pavia per la ristorazione; mentre per i soggiorni in campagna le zone più gettonate sono la provincia di Bergamo, Cremona, Mantova nelle aree delle colline moreniche e basso Garda, Pavia e Milano. In particolare – puntualizza la Coldiretti Lombardia – nella provincia di Pavia particolarmente ricercati sono gli agriturismi nell’Oltrepò. Bene anche le località vicine alle aree turistiche nelle zone dei laghi”.