Calcio Promozione – Union Marmi, Cobelli verso l’addio. Capelli in pole per il ruolo di ds

MARMIROLO Sembra giunta ai titoli di coda l’avventura di Alessandro Cobelli sulla panchina dell’Union Marmirolo. Non c’è ancora l’ufficialità, ma il tecnico avrebbe già preso la decisione di non sedere sulla panchina neroverde nella prossima stagione. Un’avventura molto positiva, quella dell’ex allenatore della Castellana sulla panchina del sodalizio di patron Ballotari. Presa la squadra in zona calda a novembre, dopo l’esonero di Filippo Perinon, Cobelli era riuscito a traghettare l’Union a ridosso della zona play off, salvandola con larghissimo anticipo.

La volontà della società sarebbe stata quella ovviamente di trattenerlo, visto l’ottimo lavoro svolto, ma il tecnico in vista della prossima annata, sarebbe propenso a cercare un’avventura in categoria superiore: ci sarebbero stati contatti con società veronesi ambiziose, come il Villafranca. Staremo dunque a vedere cosa succederà.

Dunque l’Union dovrà cercare un altro tecnico. Il sogno di patron Ballotari sarebbe quello di ingaggiare Paolo Corghi: un identikit perfetto per un torneo di alto profilo. Mantovano e vincente, specialmente nelle categorie superiori con uno score ottimo nelle serie dilettantistiche veronesi. Anche Corghi, però, vorrebbe valutare proposte in Eccellenza o addirittura in D, e dunque i neroverdi sarebbero tagliati fuori.

Altre piste per l’Union Marmirolo sono calde e potrebbero concretizzarsi nelle prossime settimane. Nei giorni scorsi tra i vari rumors c’erano anche quelli riguardanti un possibile ritorno di Luca Bozzini, ma la possibilità non sembra essere concreta, almeno per il momento.

Per quanto riguarda invece la direzione sportiva, che è tuttora vacante dopo l’addio di Brentegani, potrebbe profilarsi una soluzione interna, con Alessandro Capelli in pole position per la scrivania di diesse. Un ruolo che il dirigente ha già ricoperto in seno a sodalizi come Governolese e Union Team, tra le altre, con il vantaggio di conoscere già molto bene l’ambiente.

Ci sarà sicuramente un grosso turnover anche in rosa: con l’addio di Brentegani diversi giocatori di provenienza veronese non faranno probabilmente parte del progetto 24/25 dell’Union Marmirolo, come è lecito attendersi. Tempo comunque ce n’è per allestire una formazione competitiva. Ma il primo tassello, ovviamente, riguarda la scelta dell’allenatore adatto per ripetere almeno il buon campionato di quest’anno.