Monzambano, fino a domenica 28 aprile la 31ª edizione della mostra mercato ‘I Fiori di Castellaro Lagusello’

MONZAMBANO Fino a domenica, con orario di apertura dalle 9 alle 19, con la rassegna “I Fiori di Castellaro Lagusello 2024”, la mostra mercato dedicata ai florovivaisti, un appuntamento cardine dell’Alto Mantovano giunto ormai alla sua trentunesima edizione. Presenzieranno una sessantina di espositori selezionati tra vivaisti, artigiani e creativi. L’ingresso sarà in piazza Orlandi, la prima delle due piazze, per poi proseguire sull’incantevole via Castello dove i visitatori troveranno la Torre campanaria con un meraviglioso allestimento sino a giungere in piazza Castello con Villa Arrighi e l’ingresso al lago. La manifestazione si svolgerà a Castellaro Lagusello, uno dei “Borghi più belli d’Italia”, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano e sito Unesco, un’incantevole cornice dove i colori dei fiori, le creazioni degli artigiani e le peculiarità culinarie del territorio arricchiranno lo scenario di un’atmosfera unica, romantica e sognante, quasi d’altri tempi eppure molto moderna.

Paolo Zordan