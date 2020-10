Commessaggio, il municipio si rifà il look: presto la riqualificazione del piano terra

COMMESSAGGIO – Il piano terra del municipio di Commessaggio si rifà il look: al via in primavera i lavori di riqualificazione. I nuovi spazi ospiteranno i servizi sociali e l’ambulatorio per medici ed infermieri volontari (un servizio che si aggiungerà a quella quotidianamente svolto dai medici di base). I costi, complessivamente 45mila euro, saranno coperti in parte da un bando del Gal Terre del Po vinto dal Comune.

Il progetto era stato candidato nei mesi scorsi ad un bando del Gal Terre del Po ed ora è arrivata la risposta: il Comune di Commessaggio si è accaparrato un contributo da 32mila euro che andranno a coprire parte dei costi degli interventi di riqualificazione del piano terra del municipio progettato nei mesi scorsi. Un bando importante – seguito per Commessaggio dall’ufficio bandi di Casalasca servizi, a cui ormai da qualche anno il Comune si affida – che permetterà di eseguire i lavori dal costo complessivo di 45mila euro circa.

Riqualificazione del piano terra, dunque ma non solo: previsto, come spiegato dal sindaco Alessandro Sarasini, anche l’acquisto di nuovi arredi ad hoc per i nuovi ambienti, la sostituzione dei serramenti e dell’impianto di riscaldamento.

I nuovi spazi – che avranno anche un accesso per le persone con disabilità così da renderli a portata di tutta la cittadinanza -, come spiegato dal primo cittadino, ospiteranno gli uffici del servizi sociali e l’ambulatorio che sarà destinato all’associazione che, tramite medici e infermieri volontari, darà assistenza per piccole prestazioni sanitarie agli anziani ed alle persone più fragili. Un servizio, questo, che andrà ad affiancare il quotidiano lavoro dei medici di base dando supporto ai cittadini laddove il medico di famiglia non può, per i più svariati motivi, intervenire.

I lavori di riqualificazione del piano terra del municipio inizieranno, indicativamente, in primavera e dovrebbero concludersi nell’arco di un paio di mesi.

Un ulteriore intervento nella ricca agenda dell’amministrazione comunale che nei mesi scorsi ha dato il via a diversi interventi sul territorio comunali.