Il rilancio della Piccola Atene, protagonista Anci a Torino

SABBIONETA – Il progetto “Sabbioneta Open City” fa scuola. Giovedì 21 novembre il Comune ha preso parte al workshop dedicato al bando Pnrr “Attrattività dei Borghi” promosso dal Ministero della Cultura, che si è tenuto a Torino in occasione della 41ª assemblea annuale dell’Anci. Il sindaco Marco Pasquali, la responsabile dell’ufficio tecnico Raffaella Argenti e l’architetto Nando Bertolini, che si sta occupando specificamente di Open City, hanno avuto modo di confrontarsi coi funzionari del Ministero proprio sul progetto, che ha fruttato alla cittadina gonzaghesca investimenti per 1 milione e 600mila euro. «Il progetto – spiega Pasquali – mira a rigenerare il tessuto socioeconomico della nostra città, attraverso un pieno recupero degli spazi pubblici, per attivare l’empowerment locale e potenziare l’attrattività di Sabbioneta. Si tratta di rigenerare il patrimonio diffuso del borgo, rivitalizzando la città murata sia dal punto di vista abitativo che imprenditoriale. L’intervento si concentra, in particolare, sul complesso di Palazzo Forti e sugli spazi pubblici adiacenti, che diventeranno una sorta di “cittadella della cultura”, mediante adeguamenti strutturali e riqualificazione degli spazi verdi». Verranno creati spazi per attività universitarie, corsi di formazione e iniziative culturali, potenziando anche la ricettività turistica. «L’obiettivo complessivo – afferma il sindaco di Sabbioneta – è invertire il processo di svuotamento del borgo, riportando abitanti, servizi, attività d’impresa e turismo nella città murata». Proseguono pertanto gli investimenti sulla cittadina di Sabbioneta.