Pallavolo serie A3 – Gabbiano Farmamed, lavori in corso Il ds Artoni: “Poco brillanti all’inizio col Mirandola, poi siamo cresciuti”

Mantova Prosegue la lenta marcia di avvicinamento del Gabbiano Farmamed alla sua seconda volta in A3. Dopo la prima amichevole con Reggio Emilia di A2, è arrivato anche il primo test in casa al PalaSguaitzer. Avversario di turno lo Stadium Mirandola, formazione di B che mira a tornare in A3 dopo la retrocessione. Un test utile ad oliare l’alchimia di squadra e probante. Gola e compagni si sono imposti per 3 a 1 (21-25, 25-19, 25-22, 25-23). Lavori in corso per i biancazzurri a causa degli intensi carichi di lavoro che stanno svolgendo, alla ricerca di una identità di squadra dopo ave inserito i nuovi nel tessuto della formazione collaudata della passata stagione. E va detto che le caratteristiche di alcuni titolari di quest’anno sono diverse da quelle dei giocatori del primo anno. Coach Simone Serafini con Mirandola si è affidato a quello che dovrebbe essere il sestetto titolare per tre set, per dare spazio a tutta la panchina nel quarto parziale. Nel primo virgiliani un po’ distratti in difesa mentre i modenesi, pur sbagliando molto in battuta. si sono imposti con buona personalità. Bene Luca Catellani, ex libero Gabbiano. Poi il match ha cambiato direzione, con Mirandola che comunque ha reso la vita non facile ai padroni di casa. Buone le prove di Marini, giovane libero dalle ottime potenzialità, e le prove in attacco di Baldazzi e Parolari. Ora il Gabbiano è atteso dal test amichevole con la Nazionale delle Filippine il 24 settembre, preceduto lunedì 23 dalla presentazione della squadra alla Terrazza San Lorenzo. Questo il commento del ds Nicola Artoni sull’amichevole con Mirandola: «E’ stato un test più vero del primo. L’avversario è più simile a quelli del campionato. A inizio match poca determinazione, gambe pesanti e difesa meno reattiva del solito. Dopo il primo set è cambiato tutto. E’ stata un’amichevole utile».

Sergio Martini