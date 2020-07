Calcio Promozione – Salvetti: “Sporting, obiettivi centrati”

GOITO Comincia stasera ufficialmente, con l’ormai tradizionale vernissage alla Corte del Conte di Cerlongo di Goito (ore 19.15), la stagione dello Sporting Club, che sotto la guida di mister Alessandro Novellini, torna a dare l’assalto alle zone nobili della Promozione. Come di consueto, i goitesi, che inizieranno la preparazione il prossimo 17 agosto, hanno deciso di confermare, per quanto possibile, il blocco dell’anno precedente. Le quote sono tutte prodotte dal vivaio locale. E quest’anno ci sono anche un paio di scommesse, pronte a stupire.

«Il nostro primo obiettivo – spiega il vicepresidente Federico Salvetti – era quello di mantenere il blocco dei giocatori più rappresentativi. Siamo complessivamente soddisfatti della campagna acquisti. L’unico rimpianto è stato quello di non poter trattenere Provenzano, che ci ha lasciato solo per un discorso di lontananza chilometrica. Per quanto concerne i nuovi arrivi, abbiamo preso due difensori che arrivano dalla categoria superiore come Mortara e Caccavale, un jolly affidabile come Dossena e abbiamo fatto due scommesse: Guarneri, un classe 1998 con ampi margini di miglioramento, che arriva da un’annata di alto livello in Seconda con l’Olimpia; e Borghini, un ragazzo di grande esperienza che si è messo a disposizione per ricoprire l’inedito ruolo di centravanti. Voglio ringraziare per l’ottimo lavoro il diesse Coffani, che ha raggiunto gli obiettivi insieme allo staff tecnico».

«Al vernissage di questa sera, ne approfitto per ringraziare la famiglia Boldi che tutti gli anni offre la location dell’evento, presenteremo anche la Juniores Regionale B – prosegue Salvetti -, che è in pole per il ripescaggio in fascia A. Anche nel settore giovanile c’è stato un grande lavoro: abbiamo confermato i tecnici della Juniores Damiano Costa e Sebastiano Mori. Agli Allievi Regionali U17 Sebastiano Boschini, che farà anche da secondo a Novellini. Confidiamo nel ripescaggio degli Allievi U16 Fascia B. Stiamo insomma completando tutta la filiera al regionale, centrando un altro obiettivo che ci eravamo prefissi al momento della fusione di qualche anno fa: era uno dei sogni del compianto Loris Leso. Ormai mancano solo i Giovanissimi».