Calcio Serie C – Mantova, mister in dirittura: l’annuncio dopo l’assemblea dei soci?

MANTOVA Nel più assoluto riserbo proseguono le manovre d’avvicinamento del Mantova al prossimo campionato di Serie C. Il via è ancora lontano (27 settembre), ma al giorno del raduno non manca poi tanto, visto che presumibilmente sarà poco prima o poco dopo Ferragosto. Vediamo i fronti più caldi.

Allenatore – È un tormentone che si trascina ormai da un mese. A qualcuno è venuto perfino il dubbio che in viale Te, in realtà, abbiano già scelto il successore di Garzon e attendano l’occasione “istituzionale” per annunciarlo. Potrebbe essere l’assemblea dei soci di domani, di cui parleremo più avanti. Tornando al mister, Modesto e Gilardino sono a bagnomaria da fine giugno e questo sembra allontanarli sempre più dalla panchina biancorossa. In particolare Modesto (il primo ad essere contattato dall’Acm) non sembra più godere delle stesse credenziali di partenza. In salita, invece, le quotazioni di “mister X”. Che non è Giuseppe Scienza, più volte accostato alla panchina biancorossa: proprio ieri ha rinnovato il contratto col Monopoli. Resiste invece la candidatura di Giancarlo Riolfo, anche se da Carpi le voci in merito sono discordanti. In ogni caso, il nome di Riolfo è stato rilanciato anche da Tuttosport. Teoricamente percorribili pure le strade che portano a Raffaele e Gallo (su quest’ultimo s’è fatto avanti il Catanzaro).

Società – Come dicevamo, domani alle ore 18 a Milano è in programma l’assemblea straordinaria dei soci. Novità sono attese dal consiglio d’amministrazione, che potrebbe variare la propria composizione (al momento ne fanno parte Masiello, Barresi e Scalabrini). Sarà forse l’occasione per definire nuove cariche, come quella dello Slo (responsabile del rapporto coi tifosi. E chissà, appunto, che proprio l’assemblea non sia l’occasione giusta per annunciare l’allenatore.

Benvenuti in Lega Pro – Questa mattina, in videoconferenza, si terrà l’incontro tra le neopromosse dalla D e i vertici della C. «È un momento di benvenuto, ma anche di formazione – così l’ha presentato il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli – . Il modo per dare ai club la possibilità di avere gli strumenti necessari per iniziare al meglio il campionato. Con la speranza di riavere stadi con pubblico e maggior sostenibilità economica per tutti i nostri club».

Niente derby – Un’ultima notizia in chiave 2020-21. Dopo quello con la Reggiana (promossa in B), salta un altro derby che il Mantova avrebbe potuto affrontare nel prossimo campionato: quello con la Cremonese. Grazie alla vittoria di lunedì a Castellammare, i grigiorossi hanno conquistato la salvezza e a settembre saranno ancora al via del torneo cadetto.