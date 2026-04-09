Mantova Fiorita, il centro storico si trasforma in un grande giardino

MANTOVA Mantova nel weekend diventerà un grande giardino fiorito. Per due giorni, sabato 11 e domenica 12 aprile, il centro storico rinnova l’appuntamento di “Mantova Fiorita” che unisce natura, arte e valorizzazione del territorio.

La rassegna è stata presentata ieri nella sala consiliare del Comune di Mantova. Ad illustrare l’evento sono stati l’assessore al Commercio Iacopo Rebecchi, il direttore di Cna Elisa Rodighiero, Andrea Fiasconaro dell’ufficio stampa di Confartigianato Mantova, Caterina Davi, referente per la comunicazione del Museo di Palazzo d’Arco e Stefano Pelliciardi, Ceo di Sg Grandi Eventi.

“Mantova Fiorita è un’iniziativa in cui ho creduto fin dall’inizio e che abbiamo scelto di sostenere e far crescere anche quest’anno – ha sottolineato Rebecchi-. È un evento che porta più persone in centro, maggiore visibilità per le attività commerciali e un’occasione reale di lavoro per tante imprese del territorio. Vogliamo continuare su questa strada, investendo in appuntamenti di qualità che rendano Mantova sempre più attrattiva e viva, non solo per un weekend ma in modo continuativo”.

La “due giorni” ha avuto il sostegno delle categorie produttive coinvolte per la capacità di generare attrattività turistica, di rafforzare la partecipazione cittadina e per le ricadute positive sul tessuto economico. Uno spazio speciale avranno i giardini di Palazzo d’Arco che accoglieranno in quei giorni la Festa di Primavera dedicata alla natura e ai fiori con visite speciali, laboratori e un workshop floreale di pittura a cura dell’artista mantovana Giulia Bernardelli.

Pelliciardi ha ricordato che non è solo una mostra mercato florovivaistica, ma è un evento ricco di iniziative collaterali, di installazioni artistiche, laboratori, spettacoli e momenti di intrattenimento che rendono unica l’esperienza per visitatori di tutte le età. La manifestazione, è aperta dalle 10 alle 19, l’ingresso è gratuito ed è promossa da Cna Mantova e Confartigianato Imprese Mantova, con il patrocinio e il contributo del Comune di Mantova, e organizzata da Sgp Grandi Eventi.