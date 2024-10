Castiglione e Gonzaga, multe ad automobilisti indisciplinati

cNella giornata del 4 e 6 ottobre u.s. i Carabinieri della Compagnie di Gonzaga, nell’ambito di un’ampia attività relativa ai controlli straordinari del territorio finalizzata alla prevenzione ed alla sicurezza stradale e nell’ambito dei servizi condivisi disposti in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica finalizzato ad accrescere la sicurezza nelle aree urbane e contrastare ogni forma di illegalità, hanno effettuato un servizio di controllo del territorio che ha visto impiegati 10 militari. Nella circostanza i Carabinieri hanno controllato 19 veicoli identificando 53 persone e controllando 2 esercizi pubblici. Sono state elevate 2 sanzioni amministrative per comportamenti non corretti alla guida di veicoli.

Analogo servizio è stato disposto dalla Compagnia Carabinieri di Castiglione delle Stiviere in data 6 ottobre, vedendo coinvolti 12 militari e 6 mezzi. Durante il servizio sono state identificate 87 persone, controllati 84 veicoli e 3 esercizi pubblici, ed elevate 3 contravvenzioni al Codice della Strada.

I Carabinieri ricordano a tutti gli utenti della strada di allacciare sempre le cinture di sicurezza, di guidare con prudenza al fine di salvaguardare la propria e l’altrui incolumità, e di non mettersi alla guida dei veicoli se sono state bevute sostanze alcoliche.

I servizi straordinari di controllo del territorio proseguiranno in orari sia diurni che notturni, al fine di prevenire la commissione di reati e infondere al cittadino la percezione di sicurezza sia nelle aree urbane che nella periferia.