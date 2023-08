Tennis Tavolo – Bernadette Szocs in finale a Lima nel doppio misto e in “semi” nel singolare

Lima (Perù) Brillante cammino finora della rumena Bernadette Szocs (in foto) al WTT Contender Lima 2023. La stella della Brunetti Castel Goffredo ha conquistato la finalissima del doppio misto. Assieme al connazionale Ovidiu Ionescu oggi sfiderà per il titolo la coppia spagnola Alvaro Robles/Maria Xiao. Xiao, tra l’altro, sua ex compagna di squadra alla Brunetti. Agli ottavi i due rumeni hanno piegato i cileni Nicolas Burgos/Paulina Vega per 3-0 (11-8, 11-5, 11-6), ai quarti gli ungheresi Nandor Ecseki/Dora Madarasz per 3-1 (6-11, 11-7, 11-8, 11-5) e in semifinale la coppia coreana Yubin Shin/Jonghoon Lim per 3-1 (9-11, 11-9, 11-7, 11-8). Oggi quindi la gara per l’oro. Bernadette (testa di serie n. 16) è ancora in corsa anche nel femminile. Ai sedicesimi ha superato Chen Szu-Yu di (Taipei) per 3-0 (11-4, 11-9, 13-11). E anche in questo caso ha affrontato una sua ex compagna di squadra nell’ultima stagione a Castel Goffredo. Agli ottavi di finale ha battuto Zeng Jian di Singapore per 3-1 (11-3, 11-7, 9-11, 11-4) e ai quarti ha liquidato con un netto 3-0 Adriana Diaz di Porto Rico (11-9, 11-6, 11-8). Oggi la semifinale con la giapponese Miyuu Kihara. (c)