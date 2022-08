Contro le bombe d’acqua a Revere pronto un progetto da 1,6 milioni

REVERE – Interventi per risolvere il problema, che si presenta a ogni evento atmosferico estremo, di allagamento di alcune strade: il Comune di Borgo Mantovano farà partire a breve un progetto, in due stralci, che consentirà di sistemare due punti critici – in caso di bombe d’acqua come quella di giovedì – nell’abitato di Revere. Interventi per i quali il Comune ha ottenuto un finanziamento governativo di 1,6 milioni di euro a totale copertura dei costi.

Il Comune aveva partecipato, lo scorso anno, a un bando che stanziava fondi per prevenire rischi idrogeologici: per l’occasione era stata presentata una progettazione, redatta da Aimag, e condivisa con i consorzi di bonifica, che prevede un intervento su due stralci. Il primo riguarda la zona del municipio e della casa di riposo, il secondo sarà su via Mirandolese: in entrambi casi è prevista la realizzazione di una vasca di laminazione ma anche importanti interventi sulla rete fognaria. Nel caso del primo stralcio la gara è già conclusa e si prevede a breve l’assegnazione dei lavori, mentre nel secondo caso si è ancora nella fase di raccolta delle offerte: «Mi preme sottolineare che l’intervcnto sarà interamente coperto da fondi del Governo – ha spiegato il sindaco Alberto Borsari – Importante sarà il fatto che, nel totale della spesa, è compreso anche l’intervento sulla rete fognaria, per far fronte a eventi meoeto estremi che ormai, purtroppo, si verificano con sempre maggiore frequenza».