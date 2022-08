Il Festival Pianistico Internazionale Bartolomeo Cristofori pronto a sorprendere

PADOVA Si svolgerà dall’8 al 20 settembre prossimi la quinta edizione del Festival Pianistico Internazionale Bartolomeo Cristofori, iniziativa nata per rendere omaggio all’artigiano-artista padovano che inventò il pianoforte. La stagione, siglata da Alessandro Tommasi, direttore artistico del Festival, insieme al presidente dell’Associazione Bartolomeo Cristofori Gian Paolo Pinton, tornerà ad animare le più belle sale di Padova, oltre a cortili e chiostri di palazzi nobiliari, con lunghe giornate di eventi. Per il 2022 il Cristofori si unisce ai festeggiamenti degli 800 anni dell’Università di Padova con un’edizione ad hoc, intitolata “Universi Musicali”. Ciascuna data sarà dedicata ad una specifica scuola dell’Università; verranno inoltre esplorati i luoghi storici cittadini e ripercorsi i secoli dalla fondazione dell’Ateneo fino ad incontrare le figure storiche di Cristofori e Tartini. Concentrato prevalentemente nei due fine settimana, con anteprime distribuite sul territorio veneto, il Festival sarà inaugurato il prossimo giovedì 8 settembre alle ore 20.45 nel segno dell’Orchestra di Padova e del Veneto e di Georgy Tchaidze, interprete considerato tra i più interessanti della generazione emergente, di recente applaudito ospite al Casalmaggiore International Festival in una memorabile Sonata op.106 di Beethoven e, qualche sera dopo, in un altrettanto intenso Quintetto di Taneyev. Sul leggio dell’atteso appuntamento di apertura – al quale parteciperà anche una folta delegazione casalasca, al seguito di uno dei beniamini assoluti del Festival – il secondo Concerto per pianoforte e orchestra di Shostakovich e la Terza Sinfonia di Beethoven. A seguire, il Cristofori proseguirà con altri importanti nomi nazionali ed internazionali della scena pianistica attuale quali Lucas Debargue, Vincenzo Maltempo, Anna Fusek, Filippo Gorini. Alla padovana Leonora Armellini, recentemente premiata al Concorso Chopin di Varsavia, l’onore di sviluppare, in un progetto pluriennale, l’esecuzione dell’integrale chopiniana. Biglietti acquistabili sul sito www.cristoforipianofestival.it o direttamente trenta minuti prima presso la sede del concerto.

Elide Bergamaschi