Controlli dei carabinieri di Viadana: patente ritirata a un 22enne che guidava ubriaco

VIADANA Nella serata dello scorso 6 maggio i Carabinieri della Compagnia di Viadana, nell’ambito dei servizi condivisi concordati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto della provincia di Mantova, dott. Roberto Bolognesi, implementati da specifici servizi per prevenire e reprimere la commissione di reati predatori, disposti dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Mantova, Colonnello Vincenzo Di Stefano, hanno eseguito un servizio di controllo coordinato del territorio finalizzato alla sicurezza delle aree urbane e rurali ed al contrasto di ogni forma di illegalità per prevenire la commissione dei reati contro il patrimonio, consentendo così di accrescere la percezione di sicurezza da parte dei cittadini.

Il servizio in questione è stato eseguito da 6 pattuglie dell’Arma dei Carabinieri sia in uniforme che in abiti civili, impiegando complessivamente 12 unità, nei comuni di competenza della Compagnia Carabinieri di Viadana.

Sono state identificate 51 persone e controllati 45 veicoli. Sono stati sanzionati amministrativamente 3 utenti della strada.

Un 22enne residente a Viadana è stato sorpreso alla guida del suo veicolo con un tasso alcolemico pari a 1,36 g/l. È scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica, e la patente è stata ritirata.