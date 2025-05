Asst Mantova celebra la Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani con iniziative di sensibilizzazione per utenti e operatori

MANTOVA Asst Mantova aderisce alla Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani, una campagna dell’OMS, promossa anche da Regione Lombardia, per sottolineare l’importanza di questo gesto semplice, ma fondamentale per la prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza e per la lotta ai microrganismi multiresistenti.

ASST Mantova ha organizzato una serie di eventi di promozione e sensibilizzazione, rivolti a utenti, caregiver e operatori sanitari.

Per la cittadinanza, nella giornata di lunedì 5 maggio, sono state attivate nei presidi ospedalieri (Mantova, Asola e Pieve di Coriano) e nelle Case di Comunità (Goito, Suzzara, Viadana), postazioni informative multimodali dove, grazie alla guida attenta di professionisti sanitari, attraverso cartellonistica, video educativi e un innovativo box pedagogico, è stato possibile immergersi in un’esperienza interattiva con gel idroalcolico fluorescente, sperimentare e apprezzare l’efficacia di una corretta igienizzazione delle mani. Per i più piccoli, sono stati allestiti punti ludici tematici, orientati a fornire una formazione divertente e coinvolgente. Gli utenti, grandi e piccoli, hanno dimostrato curiosità e interesse per il tema, lasciandosi coinvolgere volontieri dagli operatori. I dati di ritorno indicano un’altissima adesione.

Durante questa settimana, si terranno ulteriori eventi presso la Case di Comunità di Quistello (giovedì 8 maggio, dalle ore 8.30 alle 12.30) e Casa di Comunità di Mantova (10 maggio _ riservato a bambini e famigliari che faranno accesso all’ambulatorio pediatrico).

ASST Mantova ha rivolto un’attenzione speciale anche ai suoi operatori, promuovendo una survey per raccogliere proposte di miglioramento sulla compliance all’igiene delle mani. La campagna di sensibilizzazione, dai canali comunicativi interni, si è estesa anche ai social aziendali con materiali e video informativi, accessibili a tutti e condivisibili.

Marianna Lorenzoni, direttore sanitario di ASST Mantova, spiega: “Le infezioni correlate all’assistenza e l’antimicrobico resistenza sono un’importante causa di morte. Vogliamo incrementare la consapevolezza che l’attenzione verso i più fragili è una responsabilità che deve essere condivisa da tutti: professionisti sanitari, utenti e visitatori. Attraverso la corretta igiene delle mani, si implementa il primo e più efficace gesto di prevenzione dalle infezioni.”

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: WHO – World Hand Hygiene Day: https://www.who.int/campaigns/world-hand-hygiene-day/2025 ed i social ASST Mantova.