In giro con un coltello a serramanico: doppia denuncia per un tunisino clandestino

BAGNOLO SAN VITO Se ne andava in giro a piedi, l’altro ieri in tarda serata, nelle vie di Bagnolo San Vito. I Carabinieri di quella Stazione, avendo notato l’atteggiamento sospetto dell’individuo, a seguito del suo controllo rivenivano un coltello a serramanico celato sotto i vestiti. Lo straniero, un tunisino 22enne, è risultato essere irregolare sul territorio nazionale. Lo stesso, oltre per il porto di oggetti atti ad offendere, è stato denunciato dai Carabinieri di Bagnolo San Vito anche per non aver ottemperato all’ordine del Questore di Mantova di lasciare il territorio nazionale.