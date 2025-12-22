Controlli straordinari dei carabinieri a Castiglione nel weekend: arresti, sanzioni e interventi sul territorio

CASTIGLIONE – Nel corso dello scorso weekend i Carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per rafforzare la sicurezza urbana soprattutto nel periodo pre-natalizio.

Impegnati 10 militari, che hanno controllato 34 veicoli, identificato 48 persone, verificato 3 esercizi pubblici ed elevato 5 sanzioni al Codice della Strada.

Due gli arresti: a Volta Mantovana un 44enne, già ai domiciliari, è stato arrestato per reiterate violazioni della misura ed associato in carcere; a Castel Goffredo un 26enne è stato posto agli arresti domiciliari per scontare una pena residua per furto aggravato.

I Carabinieri Forestali hanno inoltre sanzionato un 49enne per combustione illecita di rifiuti e denunciato due persone per deposito incontrollato di rifiuti agricoli. A Cavriana è stato infine recuperato un asino vagante sulla carreggiata e riconsegnato al proprietario.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni per incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini.