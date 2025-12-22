Fugge dai carabinieri dopo l’allarme suicidio: 26enne salvato dopo inseguimento tra Mantovano e Garda

CASTIGLIONE – Notte di paura tra Mantovano e Garda per un 26enne di Castiglione delle Stiviere che aveva manifestato intenti suicidi a un amico, il quale ha subito allertato i Carabinieri. Intercettato a Casalmoro, il giovane è fuggito dando origine a un inseguimento conclusosi a Desenzano del Garda, dove l’auto si è schiantata contro un cumulo di sabbia. Soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale di Gavardo, non è in pericolo di vita. Nell’auto sono stati trovati un coltello, una tanica di benzina e un manoscritto. Provvidenziale il rapido intervento dei Carabinieri, che ha evitato conseguenze tragiche.