Da Poste italiane due francobolli dedicati al Natale

MANTOVA- Poste Italiane comunica che il 2 dicembre scorso sono stati emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy due francobolli appartenenti alla serie tematica “le eccellenze del patrimonio culturale italiano” dedicati rispettivamente al Natale e al Santo Natale: presepe in terracotta – Maranola di Formia (XVI secolo). Tiratura: Natale, 250.012 esemplari, Santo Natale: presepe in terracotta – Maranola di Formia (XVI secolo), 250.020 esemplari. I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico. Per il francobollo del Natale la vignetta raffigura una caratteristica sfera di vetro con neve natalizia, con all’interno Babbo Natale affiancato a una renna; Per il francobollo del Santo Natale la vignetta raffigura il presepe in terracotta di Maranola, risalente al XVI secolo ed esposto nella Chiesa Santa Maria ad Martyres di Maranola, frazione di Formia.