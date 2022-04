Cortocircuito alla presa elettrica, Paura per una famiglia di Bellaguardia

BELLAGUARDIA – Paura per una famiglia di Bellaguarda di Viadana che nella mattinata di ieri ha dovuto far intervenire i vigili del fuoco per scongiurare un incendio che sarebbe potuto scoppiare in cucina. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di ieri, nel momento in cui i residenti nell’appartamento hanno appunto dovuto chiamare i vigili del fuoco: da una presa elettrica della cucina infatti improvvisamente avevano iniziato a uscire fumo e scintille.

I vigili del fuoco del distaccamento di Viadana, una volta allertati, nel giro di pochi minuti sono arrivati nell’alloggio dove si era verificato il problema e in tempi altrettanto brevi sono stati in grado di mettere in sicurezza la presa elettrica scongiurando quello che sarebbe potuto diventare un incendio all’interno dell’appartamento. Certo la cucina a causa del cortocircuito si stava riempiendo di fumo, ma alla fine i danni sono stati piuttosto contenuti e l’episodio è stato risolto in breve tempo.

Le cause del cortocircuito non sono ancora del tutto chiare e spetta proprio ai vigili del fuoco, ora, stabilire quale sia stato il motivo a monte dell’episdio. L’appartamento, non avendo danni, è rimasto agibile.