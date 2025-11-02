Crisi epilettica fatale nella notte Muore a 24 anni

Goito Lo ha trovato sua madre venerdì mattina nella stanza da letto, ormai senza vita, portato via da un attacco di epilessia che non gli ha lasciato scampo. Ha perso così la vita il giovane Amine El Jamri (foto), di soli 24 anni. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, il 24enne già nel corso delle prime ore della notte tra giovedì e venerdì era stato colto da un primo attacco epilettico, tanto che sua madre lo aveva trovato a terra. Nel corso delle ore successive il giovane è stato colpito da un ulteriore attacco di epilessia, che però non gli ha lasciato scampo. Il 24enne è stato rinvenuto ormai senza vita la mattina di venerdì da sua madre, nella propria stanza da letto. Tutti i soccorsi si sono rivelati inutili. Il giovane, che lavorava nel supermercato Martinelli, soffriva di epilessia da circa un anno e potrebbe non aver assunto i farmaci nelle ultime ore prima del dramma. La salma domani verrà traslata in Marocco.