Esalazioni dal braciere: famiglia intossicata

Correggioverde (Dosolo) Un’intera famiglia in ospedale a causa di una intossicazione da monossido di carbonio. L’episodio si è verificato ieri intorno alle 5.30 del mattino in via Mazzini a Correggioverde.

In pratica la famiglia, composta dai genitori di 50 e 26 anni e dai figli di 11 e 8 anni, ad un tratto nel corso della notte tra venerdì e ieri avrebbe iniziato ad avvertire uno strano malessere, che evidentemente stava interessando un po’ tutti i componenti del nucleo familiare, di origine senegalese.

Fino al momento in cui è scattati l’allarme. A quel punto il numero unico di emergenza ha fatto convergere sul posto i vigili del fuoco del vicino distaccamento di Viadana e i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia viadanese.

Una volta all’interno, i vigili del fuoco si sono resi conto concretamente della causa: un braciere acceso le cui esalazioni di monossido di carbonio stavano intossicando la famiglia.

A quel punto sono entrati in azione anche i sanitari del 118, che hanno caricato sia i genitori sia i bambini in ambulanza con destinazione l’ospedale di Mantova per le cure e gli accertamenti clinici del caso.

Nel frattempo i vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere il braciere e ad arieggiare gli ambienti della casa. Inizialmente l’abitazione era stata dichiarata inagibile. Nel frattempo i genitori e i due figli, dopo le cure e gli accertamenti del caso, nella giornata di ieri sarebbero stati dimessi.