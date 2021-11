Cucina da incubo: multa al titolare di un ristorante di Castel d’Ario

CASTEL D’ARIO La Stazione Carabinieri di Castel d’Ario, insieme ai colleghi del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Cremona, hanno sanzionato il titolare di un ristorante/albergo per evidenti violazioni della normativa igienico sanitaria.

Oltre al mancato aggiornamento delle procedure “HACCP” (Hazard Analysis and Critical Control Points che può essere tradotto in “sistema di analisi dei pericoli e punti di controllo critico”), nel corso dell’ispezione i militari constatavano delle macroscopiche violazioni nella pulizia delle superfici, dei fornelli e dell’attrezzatura utilizzata in cucina.

Inoltre è stato accertato che l’acqua utilizzata per la preparazione dei cibi, proveniente da una sorgente privata, dalle ultime analisi condotte, risultava avere dei valori di elevata presenza di arsenico e ferro.

Al momento sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi mille euro in attesa dei provvedimenti di competenza dell’ATS Valpadana.