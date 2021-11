Evade dai domiciliari. La Polizia lo trova e lo porta in carcere

MANTOVA Ieri mattina all’alba gli Agenti della Divisione Anticrimine della Questura, nell’ambito di una operazione di Polizia, hanno individuato all’interno di una abitazione del Capoluogo tale F.R.L. – cittadino rumeno di 37 anni, pluripregiudicato con a suo carico numerosi precedenti per truffa, ricettazione, furto aggravato e appropriazione indebita – nei confronti del quale era stata disposta dal Tribunale di Trieste la Misura Cautelare degli Arresti domiciliari – per il reato di ricettazione di alcuni Personal Computer risultati successivamente rubati nella Provincia Giuliana – da scontare a Mantova.

Nei giorni scorsi F.R.L. si era reso irreperibile ai controlli effettuati dalla Polizia Giudiziaria presso la sua abitazione, ed aveva omesso di rispondere alle chiamate di verifica e rintraccio indirizzate al suo telefono cellulare; costui, inoltre, non si era presentato ad un colloquio di lavoro come concordato dall’Autorità Giudiziaria.